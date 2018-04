Kraftfuldt og uforudsigeligt danseensemble - mere af den slags, skriver anmelder.

Anmeldelse: Lidt før forestillingen "X-mythologies" med Black Box Dance Company torsdag aften starter på Fredericia Teaters "Lille Scene", introduceres en dyb ubestemmelig elektronisk tone, som langsomt vokser i styrke. Noget ubestemmeligt og kraftfuldt er sat i gang. Tonen bliver i forskellige iklædninger en slags gennemgangsfigur i det meste af forestillingen og danner således sammen med Anisettes stemme og det øvrige ret eksperimenterende lydunivers basis for de 8 danseres udtryk. I programmet beskrives "X-mythologies" som "en forestilling, hvor kroppens hengivenhed til musikkens kraft har været omdrejningspunktet... Med kroppen som instrument har danserne givet sig fuldstændig hen til processen med at skabe forestillingen." X-mythologies henleder måske publikum til at tro, at der vil komme en række hændelse, stemninger eller fortællinger. Men det er ikke tilfældet. Ensemblet bryder hele tiden forventningen og bygger sine danse op på et vældig dynamisk samspil, hvor der er plads til både det ret stramt koreograferede samt improvisation - helt ud i det til tider kaotiske. Sådan ser det i hvert fald ud. Danserne udfordrer hinanden og går med og mod musikken. Det er tydeligt, at ensemblet er hengiven i sin dans. Også soloindslagene er fabulerende, kraftfulde og legende.

Nærvær og sanselighed

Ensemblets otte unge dansere - fire kvinder og fire mænd - bruger en del steder stemmen som udtryksmiddel, nærmest som en forlængelse af kroppens bevægelse. Det virker. Også når bevægelserne i det hele taget gives en naturlig stemme. Det skaber nærvær og sanselighed. Musikken har relativt få strenge at spille på. Den dybe kraftige bastone, et klangunivers henover og rytmiske eller kaotiske figurer er inspiration for danserne. Det er tydeligt at det musikalsk enkle og det meget rytmisk kraftfulde fungerer bedst. Her får danserne noget at arbejde med. Også Anisettes stemme er stemningsbærer. Især i de første numre, som er optaget så tæt på stemmen, at lyden og åndedrætten bliver utrolig sanseligt. Scenen er black box med enkelte projektører fra loftet. En mikrofon danner i flere af "satserne" dels spillefeltet, dels en lyd og dels impuls til leg. Når denne ide bruges op til flere gange virker det ikke mere.

Modig satsning