Undervisning

Fredericia: Hver dag skal 6000 børn og unge til og fra skole i Fredericia. Hvordan de kommer det, skal eleverne selv undersøge som en del af deres matematikundervisning, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der er i Fredericia en politisk målsætning om, at mindst 85% af eleverne færdes til fods eller på cykel til og fra skole. For at følge udviklingen i de unges transportvaner og få de unge og deres forældre med på banen vil eleverne blive bedt om at lave en undersøgelse af transportvanerne hvert forår som en del af matematikundervisningen.

- Det er unikt i Danmark, at vi beder elever og lærere om selv at undersøge, hvordan de kommer i skole. Men vi mener, at det er den bedste måde til at motivere så mange børn og forældre til at gå eller cykle til og fra skole. Som WHO sundhedsby har vi mulighed for at løfte folkesundheden i Fredericia. Og øger vi antallet af børn og unge, der selv kommer sikkert i skole, så øger vi deres sundhed samtidigt med, at vi gør det langt mere sikkert for alle børn og unge at færdes på skolevejene, siger næstformanden for Børne- og Skoleudvalget, Cecilie Roed Schultz (EL).

De farlige situationer på skolevejene skyldes ofte en uhensigtsmæssig adfærd på grund af manglende hensyn, manglende kendskab til færdselsreglerne, travlhed og blandingen mellem biler og bløde trafikanter. Den årlige transportundersøgelse skal være med til at motivere flere børn og unge til at tage cyklen eller gå til og fra skole.

- Det vil være en stor forbedring af trafiksikkerheden på skolevejene, hvis børn og unge hopper på cyklen eller går fremfor at blive kørt i skole. De unge vil blive bedre trafikanter, og antallet af biler vil falde ved skolerne, når antallet af gående/cyklende børn og unge stiger. Samtidigt bliver elevernes indlæring forbedres væsentligt ved fysisk aktivitet på vej til skole, siger Christian Bro (S), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Alle elever fra 0.-6. årgang skal indgå i undersøgelsen. 7.-9. må gerne, men det er intet krav. /EXP