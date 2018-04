Når topfolkene for lønmodtagere og arbejdsgivere fredag tager en slutspurt i overenskomsthandlingerne, så er sikring af den betalte spisepause et af de helt store temaer.

Forhandlerne for de ansatte i kommuner og regioner møder op i Forligsinstitutionen med et nyt bud på, hvordan spisepausen kan sikres. Det siger fagforbundet FOA's formand, Dennis Kristensen, der er næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

- Vi mener at have fundet en formulering hos KL selv fra tidligere, som slår fast, at spisepausen er en rettighed. Vi kommer i til at diskutere med KL, om det kunne være et afsæt.

- Så ville vi ifølge LO's jurister have sikret spisepausen på det kommunale og regionale område. Det statslige område er lidt anderledes, så det skal vi ikke blande os i, siger Dennis Kristensen.

Han vil ikke afsløre yderligere detaljer på grund af sin tavshedspligt.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere på tværs af sektorer har udråbt lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af den betalte spisepause som de største knaster i forhandlingerne.

Især på det statslige område er lønmodtagerne blevet usikre på deres ret til betalt spisepause.

Mens lønmodtagerne mener, at det er og skal være en del af overenskomsterne, så mener arbejdsgiverne, at det har været et gode, men ikke en rettighed.

Parterne er også uenige om, hvor meget de offentligt ansattes løn skal stige. Dennis Kristensen sagde torsdag aften på DR, at arbejdsgiverne har spillet ud med en samlet lønstigning på otte procent over de næste tre år.

Ifølge kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, er der meget lidt, der skiller parterne på spørgsmålet om lønstigninger.

Men Dennis Kristensen understreger, at der ikke er enighed om lønnen endnu.

- Vi skal stadig have noget ovenpå, hvis vi skal kunne sikre os, at vi kan følge med de privatansatte, siger han.