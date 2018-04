Mindcraft

Når skumringen kommer snigende i klostergården San Simplifiano i hjertet af Milano, vil iagttagere formentlig kunne fornemme en selvlysende tråd i strikdesigner Iben Højs florlette værk "Aurora Borealis". Som stjerner i loftet på adskillige pigeværelser har hun også arbejdet med den effekt, det giver, når et materiale ændrer sig med belysningen, men værket er meget mere end det.

Mindcraft18 Hvert år besøger flere end 300.000 designinteresserede designugen i Milano for at opleve det nyeste inden for design og kunsthåndværk.Mindcraft er Danmarks officielle udstilling af design og kunsthåndværk. Udstillingen er skabt af Statens Kunstfond og har etableret sig som en eftertragtet international udstillingsplatform for danske udøvere, siden den første gang blev vist i Milano i 2008. Udstillingen har fundet sted i ugen 16.-22. april.



Deltagerne bliver hvert år udvalgt af skiftende kuratorer. Formålet er at profilere dansk kunsthåndværk og design over for både nationale og internationale meningsdannere, presse, producenter og andre fagfolk på området.



I år er møbelformgiver Ditte Hammerstrøm kurator for udstillingen, og hun har udvalgt 15 værker lavet af tilsammen 17 danske designere og kunsthåndværkere.



Årets deltagere er Anja Vang Kragh, Carl Emil Jacobsen, Cecilie Bendixen, Gitte Jungersen, Iben Høj, Isabel Berglund, Kasper Kjeldgaard, Katrine Borup, Kevin Hviid, Louise Campbell, Maria Koshenkova, Petra Dahlström, Pettersen & Hein, Rasmus Fenhann og Wednesday Architecture.

Det er seks gange tre en halv meters demonstration af, hvad dansk design og kunsthåndværk kan, når materialekendskab og nye teknikker bliver omsat til den ypperste form for æstetik.

Den naturinspirerede strikdesigner fra Kerteminde er blandt de 17 danske designere og kunsthåndværkere, der er udvalgt til at have værker med på Mindcraft18, den danske udstilling skabt af Statens Kunstfond under designugen i Milano, som slutter i dag.

I måneder op til har Iben Høj derfor arbejdet på værket, som skulle passe til den stemningsfulde, gamle klostergård og ikke mindst kunne holde til at være ude i al slags vejr.

- Ditte Hammerstrøm, der er kurator for udstillingen, ville gerne have værker, der virkede både tæt på og på afstand. At der er noget taktilitet og sanselighed i værkerne. Jeg har arbejdet meget stort, fordi det ville være flot at have noget stort og svævende hængende i klostergården, men også fordi det var en udfordring for mig selv. Jeg arbejder normalt på strikmaskiner, der er mellem en meter og halvanden brede, hvilket begrænser størrelsen naturligt, fortalte Iben Høj, inden hun tog til Milano.

Undervejs i idéudviklingen fandt hun derfor på at strikke over flere maskiner for at komme op i størrelse, og samtidig har hun tilpasset værket til klostergårdens rundede kuppelgange oppe under taget.

- Dem ville jeg gerne have med i mit værk, så jeg har lavet en overligger af akrylrør, som jeg har varmeformet, så den bugter sig ligesom kuppelgangene. Det giver bevægelse, der forplanter sig hele vejen ned i værket og på den måde ekkoer de fine rundinger, forklarer hun.