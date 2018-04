Da kongehuset fik Krone 5 i overskud, en lang, sort Daimler, som Kong Frederik havde købt i 1970, var det ikke noget, man annoncerede offentligt. Men Søren Sørensen fra Læborg Autohandel ved Vejen fik alligevel opsnuset muligheden for en god handel og skaffede sig nummeret på garagemesteren, der studsede noget over opringningen. Hvordan var det kommet ud?

I første omgang fortalte Søren Sørensen blot, at han var medlem af en veteranklub, for han var ikke sikker på, at Kongehuset solgte biler videre til autohandlere. Omvendt ville garagemesteren nok finde ud af det før eller siden, så han nævnte sin forretning, og det lønnede sig. Kongehusets garagemester havde set ham i DR-programmet Skattejægerne og ville gerne se Søren Sørensens garage. Da det modsatte også var tilfældet, endte det med, at de to kom til at kende hinanden så godt, at Søren Sørensen siden har købt yderligere fire af Kongehusets biler.

Blå bog Søren Sørensen, 58, er vokset op i Vorbasse, hvor hans far var handelsmand og handlede med alt, blandt andet heste og biler. Alle hans fars brødre var også handelsmænd, og det samme var Søren Sørensens farfar og oldefar.Selv er han udlært farvehandler, fordi forældrene mente, han skulle have en uddannelse. Det var dog imod Søren Sørensens eget ønske.



Bagefter begyndte han at køre lastbil, inden han begyndte at handle med biler.



I 2008 renoverede han sin store hal på ejendommen i Vejen, som han straks fik fyldt op med gamle biler. I 2017 tog han den endelige beslutning om at lukke sin øvrige autohandel ned og kun handle med klassikere og oldtimere. Nu driver han sammen med sin kone veteranladen, som er åben efter aftale.



Læs mere på Søren Sørensen, 58, er vokset op i Vorbasse, hvor hans far var handelsmand og handlede med alt, blandt andet heste og biler. Alle hans fars brødre var også handelsmænd, og det samme var Søren Sørensens farfar og oldefar.Selv er han udlært farvehandler, fordi forældrene mente, han skulle have en uddannelse. Det var dog imod Søren Sørensens eget ønske.Bagefter begyndte han at køre lastbil, inden han begyndte at handle med biler.I 2008 renoverede han sin store hal på ejendommen i Vejen, som han straks fik fyldt op med gamle biler. I 2017 tog han den endelige beslutning om at lukke sin øvrige autohandel ned og kun handle med klassikere og oldtimere. Nu driver han sammen med sin kone veteranladen, som er åben efter aftale.Læs mere på www.laeborg-autohandel.dk

Han har været på udkig efter en god handel, siden han var halvandet år. Hans far, hans fars brødre, hans farfar og hans oldefar var alle handelsmænd, og Søren Sørensen var tidligt med sin far ude at jagte gode forretninger.

Blandt veteranbiler, emaljeskilte, telefonbokse og andre nostalgiske handelsvarer i Søren Sørensens lade hænger også et interview i Jyllands-Posen fra 1962. Der er hans far citeret for, at Søren Sørensen skulle begynde at handle som ni-årig.

- Men jeg tog røven på ham og købte min første bil, da jeg var syv år. Det var en BMW Isetta, en lille trehjulet bil. Jeg kan ikke huske, hvad den kostede, men det har nok ikke været mere end nogle få hundrede kroner. Jeg kan huske, jeg var inde at hente mine egne penge, fortæller Søren Sørensen.