Dag 8: Peter Madsen vandt en lille kamp og tabte den store

På dag otte fik Peter Madsen ros fra Teknologisk Institut for sine syv sider lange beregninger, der skulle bevise, at han ikke er skyldig i at mishandle Kim Wall for derefter at slå hende ihjel. Men så var der også lige den lille detalje, som han havde glemt at regne med ...

Denne eftermiddag havde Peter Madsen en god halv time. Det var så lang tid, det tog for anklageren at oplæse Peter Madsens syv sider lange forklaring om, hvordan Kim Wall døde i hans ubåd.

