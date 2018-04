Østre Landsret frifinder en ung mand for deling af børneporno. Han dømmes i stedet for blufærdighedskrænkelse.

En 22-årig mand er i Østre Landsret blevet frifundet for at dele børneporno, efter at han videresendte en meget omtalt sexvideo til syv personer via det sociale medie Facebook.

Dermed slipper den unge mand for den betingede fængselsdom på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby.

I stedet dømmes den 22-årige for blufærdighedskrænkelse. Han idømmes i den forbindelse en bøde på 2500 kroner.

Landsretten har lagt til grund, at den 22-årige ikke kunne vide, at personerne på videoen var under 18 år. Blandt andet fordi videoen ifølge retten havde en amatøragtig karakter med en uskarp og svingende billedkvalitet.

Den unge mand er lettet efter fredagens dom. Det fortæller hans forsvarsadvokat, Kåre Traberg Smidt.

- Jeg er ekstrem tilfreds med afgørelsen på min klients vegne. Det er en ung mand, der har været under en meget hård tiltale, så han er utrolig glad for, at han ikke skal igennem det igen, siger Kåre Traberg Smidt.

Med landsretten omstødelse undgår den 22-årige mand at få skrevet en dom for deling af børneporno på sin børneattest.

Børneattesten er en attest, som arbejdsgivere og foreninger indhenter, hvis man søger ansættelse eller frivilligt arbejde, der har med børn under 15 år at gøre.

En plet på attesten kunne således hæmme den 22-årige senere i livet.

Netop derfor er fredagens dom meget vigtig, mener Kåre Traberg Smidt.

- Det handler ikke om, hvorvidt han får 10, 20 eller 30 dages betinget fængsel.

- Men det er ødelæggende for en ung mands fremtid at have sådan noget stående på sin børneattest. Det er derfor, han er så lettet nu, siger forsvarsadvokaten.

Fredagens dom er første gang, at Østre Landsret tager stilling til en sag i det store sagskompleks, der har fået navnet Umbrella, hvor omkring 1000 unge mennesker er sigtet for at have delt to sexvideoer via Facebook.

I slutningen af marts ændrede Vestre Landsret en dom i samme sagskompleks.

Her var en 20-årig mand fra Syddjurs blevet idømt 30 dages betinget fængsel i byretten for at have delt samme video til 12 personer.

Men også her frifandt landsretten den unge mand for uddeling af børneporno og ændrede straffen til en bøde på 2500 kroner.