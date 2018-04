- Nåh, så flytter Anton-familien nok?

Gadens pensionerede læge Madsen, så på mig over de fedtede guldbriller. Blikket skiftede fra det nysgerrige til det snu ondskabsfulde.

- A'hva'? sagde jeg, der aldrig har haft pokerfjæs.

Madsen havde verbalt sendt mig i tovene. Som en slagen ord-bokser ventede jeg på knock out. Jeg hørte Anton spørge Madsen, hvor han havde det "skrald" fra.

“ - Skal vi flytte?. Anton, der som jeg mest bærer brillerne i håret, satte sine på den fregnede næse. Som en ridder, der slår visiret ned før en duel.

- Arhhh, der informeres hverken generationerne imellem hos jer, unge mand, eller over hækken. Ja, jeg ved, hvad jeg ved.

- Du ved ikke noget som helst.

Antons stemme, knækkede, selvom den endnu ikke var gået i overgang.

- Min sønnesøn er ejendomsmægler, og har haft besøg af farmand. I skal flytte skal I, lur mig!

Madsen trissede hovedrystende af sted med spadserestokken først.

Jeg var kommet mig så meget, at jeg greb Anton i den arm, som var ved at sende en skolebog-tung rygsæk efter sladdertasken, Madsen.

- Du må ikke forulempe pensionister, sagde jeg.

Vi tog begge et dybt åndedrag.

- Vidste I noget om fars flytteplaner, spurgte Anton sin storesøster og lillebror, der mødte os i havedøren.

De havde været i min baghave for at prøverejse deres spejdertelte, før weekendens udflugt, men havde tabt kampen mod de heftige vindstød, forårsblæsten leverede.

Jeg flyttede fem endnu ubeplantede blomsterpotter fra min egetræsbænk ved muren ind til nabohuset. Barnet Oscar, de to teenagere og jeg, en seenager, stod op på planken. Vi hørte Ingrid komme trallende og lettere pustende. Hun er nu i syvende måned med fjerdebarnet, som vi ved er en pige, der skal hedde Vera.

- Te og gulerodskage, kvidrede hun.

Standsede så, da hun så os.

- Hvorfor ser I sådan ud? I mit livs utilpassede seenager og teens, ja og dig Oscar, spurgte hun forbavset.

- Skal vi flytte?

Anton, der som jeg mest bærer brillerne i håret, satte sine på den fregnede næse. Som en ridder, der slår visiret ned, før en duel.

- Din far og jeg har bare talt. Ja, om vi måske får brug for mere plads, sagde Ingrid uden at se nogen i øjnene.

- Hvad så med hans fine planer om et gæstehus bagerst i min have, hvor jeg forøvrigt har givet ham lov til at bygge en sidebygning til jeres hus ind over min grund?

Min stemme gik op i sopranlejet, hvor den slet ikke har noget at gøre.

- Og kan du så komme ned i jordhøjde.

Ingrid var ved at hæve sit korpus op på havebænken på den anden side muren.

- Skal den uskyldige baby Vera udsættes for fare, bare fordi, du er en, en ...

- Forræder!

Anton fandt ordet først. Jeg rakte ind over muren og tog kagefad og termokande ud af den formasteliges hænder.

- Tal med din far!

Nu var mor ikke bare skuffet, men vred!

Vi stod et øjeblik stille. Så marcherede vi i samlet protest ud og satte os på min fortrappe. Jeg greb et par krus på vejen, for jeg huskede fra min ungdom, at sit down strejker ikke var vellykkede uden te og især kage.

- Næh! Velkomst på trapperne!

Antons far standsede midt i den melodi, han gik og fløjtede.

- Hvis du tror, vi flytter os, eller flytter i det hele taget, så tro om!

- Jeg skal ikke flytte spejder eller fra Lucas. Er du åndsformørket?

- Min hamster og jeg kan ikke tåle flytning!

- Og så går din slange og måler op til gæstehuse og tilbygninger i min have, sagde vi fire i forlængelse af hinanden.

- Jamen, det er jo. Jeg mener, alt for tidligt i forløbet.

- Dette er en teen-seen demonstration, sagde Anton.

Han slog sin far over de fingre, som rakte ud efter kagefadet.

Antons far opgav. Han smækkede døren bag sig.

- Vi kan vel bo hos dig? spurgte Anton.

- Til evig tid, svarede jeg.