Debat: Danske jægere skal have tilladelse til at skyde ulve

Læserbrev: Som lovgivningen er på nuværende tidspunkt, så er det ulovligt at skyde ulve. Dyrene er nemlig beskyttet af et EU-direktiv, der dikterer, at de skal have maksimal beskyttelse. Men hvis det står til mig, så skal ulve i Danmark dræbes. Ulve skaber utryghed og skal fjernes fra den danske natur.

Hvis ulve slår sig ned i Danmark, er det kun et spørgsmål om tid, før de vil angribe mennesker. Danmark er et lille land og er så tæt befolket, at ulvene vil vænne sig til mennesker og med tiden opfatte dem som bytte. Derfor bør den danske regering sætte en stopper for ulvenes indtog i Danmark.

I 2017 har der været 23 ulveangreb på dansk jord. Senest er en mand anholdt og sigtet for at skyde en ulv på en mark øst for Ulfborg. Det er netop i det område, hvor en han og en hunulv sidste år dannede par og fik op til seks hvalpe. Denne ulvefamilie står mistænkt for at stå bag masser af angreb på især får.

Flere steder tager forældrene ikke længere deres børn med på skovtur, fordi de frygter for de glubske ulve. Man frygter, at ulve angriber deres børn.

Danmark er et alt for lille land til, at vi kan have plads til ulve, de hører ganske enkelt ikke hjemme i vores land. Jyske fåreavlere har mistet mange får.

Det er skræmmende, når folk ikke længere kan bo i naturskønne områder.

Ulve beriger ikke vores natur - de er farlige og skal derfor udryddes. Man kan spørge sig selv, hvad der kan ske, hvis ulvene yngler og bestanden vokser markant. Hvorfor løbe nogen risiko?