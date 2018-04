Debat: En stædig gammel cirkushest

Læserbrev: Dorthe, jeg bliver en smule stolt over, at du kalder mig en "gammel cirkushest", som er begrebet på en, der er lærenem og gennem årene har en masse erfaringer.

"Stædig" ikke at ændre holdning, for på kort sigt, at vinde sympati.

Men betingelserne for en god cirkushest er, at der bliver givet korte præcise, og ikke mindst enslydende kommandoer, ellers adlyder cirkushesten ikke, og ved at bruge beskidte tricks for at den nu skal ændre retning i tide og utide vil den til tider reagere ved at sparke.