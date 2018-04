Debat: Tvivler på fusionen mellem LO og FTF

Læserbrev: Et helt fantastisk sammenhold af fagforbund, der repræsenterer offentlige ansatte, er (da læserbrevet blev skrevet) samlet til overenskomstforhandlinger med en prisværdig ed om musketerånd. Det støtter jeg med allerstørst glæde. Og min endnu mere største glæde vil være, at dette kan fortsætte i fremtiden.

LO og FTF har lige på bølgen af det sammentømrede fællesskab besluttet at blive en stor samlet LO-FTF organisation. For mig vil fællesskabet blive målt på om sammenholdet også kan leve lokalt ud i landet.

LO-sektionerne rundt om i landet har været synlige på kommunale forhold, erhvervslivet, m.m. Blandt andet kampen for arbejdsklausuler i kommunale opgaver og politisk påvirkning i andre lokale beslutninger.

Vil den faglige og politiske påvirkning i lokale forhold fortsætte i fremtiden? Den nye kolos af en faglig organisation har endnu ikke givet svaret. Har kun udtrykt, at den centrale beslutning ikke må overskygge det, de ledende fagforeningsledere finder det mest rigtigte for medlemmerne.

At jeg som lokalt medlem i 3F Sydfyn og heraf en del af LO-Sydfyn, ikke har troen på det nye fællesskab kan blive en lokal magtfaktor, der kan spille en rolle, er desværre min store frygt. Den nye LO-FTF-organisation har de næste par år til at finde den lokale struktur. Det er sådan, jeg har forstået det. Tror jeg så på, at der kan opbygges et nyt fællesskab, der kan måle sig med det gode gamle LO-Sydfyns resultater? At det nye fællesskab har samme politiske interesser som det gamle fællesskab? Nej, det tror jeg ikke. Og det er jeg meget ked af at tænke på. Men jeg vil kigge med på sidelinjen og forsøge at lade være med at råbe højt, når angrebet bliver svagt.