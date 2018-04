Middelfart: Takket være vågevagtordningen i Middelfart har det de seneste 10 år været muligt at få en frivillig ud og våge over sin døende far, mor, onkel eller anden pårørende, der har få dage eller timer tilbage, hvis man ikke længere selv har mulighed for eller energi til at være der hos dem.

Og 10-året for ordningens etablering blev således markeret med en fødselsdagsreception tirsdag på Ældrecenter Fænøsund, hvor kommunens senior- og velfærdschef Kitt Lysén Pedersen blandt andet deltog og takkede ordningens frivillige for det vigtige vågearbejde og et gode samarbejde.

De frivillige havde derefter en "meget bevægende og hyggelig" eftermiddag, som leder Annie Karen Pedersen beskriver det, inden formanden for Selvhjælp Fredericia-Middelfart - som vågevagtordningen i Middelfart hører under - Vita Andreasen indtog talerstolen og læste et digt af Benny Andersen med titlen "Noget at leve op til".

Der var også repræsentanter fra Ældresagen til stede, ligesom Anne Diemer, der er forfatter til håndbogen for vågekoner, deltog.

Middelfart Vågevagt har i øjeblikket 22 frivillige, men ønsker gerne flere - særligt her til sommer. Er man interesseret i at høre nærmere herom, kan man kontakte Annie Karen Pedersen på telefon 51 33 42 71.