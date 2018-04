Otterup: Selvom den traditionsrige sankthansaften i Otterup med fællesspisning, taler og musik først er lørdag den 24. juli, er forberedelserne allerede begyndt - nemlig starten på at lave et stort sankthansbål. Og her kan du hjælpe til.

Otterup & Omegns jagtforening, som står for Sankthansaftenen, opfordrer alle, som har grenaffald fra eksempelvis havearbejde i forårsvarmen, til at køre det ud til foreningen ved Hundeskoven på Horsebækvej 22. Det er muligt at bakke ind med en trailer, og de holder åbent 24 i døgnet.

- Vi håber da på, at sankthansbålet kan blive 10 meter højt i år, griner Mogens Andersen, kasserer i jagtforeningen.

Han understreger dog, at man ikke skal komme med hækkeaffald eller trykimprægneret træ.

Sankthansaften i Otterup er et tilbagevendende, gratis arrangement, hvor der typisk dukker mellem 600 og 700 mennesker fra Otterup og omegn op til en hyggelig aften.

- Der er ikke overskud på aftenen, som bliver til på grund af frivillige kræfter. Så vi gør det for det første, fordi det er hyggeligt, men også for at vise at jagtforeningen er meget mere end jagt, siger Mogens Andersen.