Nr. Aaby: Tirsdag aften den 17. april mødtes bestyrelse, ansatte og forældre på Nørre Aaby Realskole til den årlige generalforsamling, hvor skoleleder Carsten Krag fremlagde årsrapporten, og bestyrelsens formand Carina Finseth aflagde sin beretning.

- To gange er en gentagelse, tre gange gør en tradition, og da vi her på Nr. Aaby Reaalskole værner om vore traditioner, er det mig en glæde for fjerde år i træk at kunne indlede årets beretning med "Det går godt". Sådan indledte formand Carina Finseth sin beretning. Regnskabsåret 2017 viste et overskud på knap 1,6 mio. kr. Dette overskud bliver brugt på at forbedre forholdende på og omkring skolen. Således er skolens gymnastiksal netop blevet renoveret, så den fremstår mere lys og tidssvarende. Ligeledes påbegyndes en renovering af skolens toiletter i skolegården inden længe, og der bliver opført en ny hytte på skolens grund, som bliver et sted for både leg og læring. /EXP