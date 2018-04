Middelfart: Et samarbejde med den lokale virksomhed Green Light a/s gør Lillebæltskolen i Middelfart til lyspionerer.

Skolen er det første sted i Danmark, der får installeret et nyt lysstyringssystem. Ved hjælp af dette nye system skal eleverne lære om klimavenlig belysning, og om hvad deres eget strømforbrug betyder for klimaet, skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse. Den nye aftale går ud på at skabe et grønt læringsmiljø, samtidig med at man lærer eleverne om klima og klimavenlig belysning. Green Light har netop installeret 49 lamper på skolen, som alle er styret af lysstyringssystemet SmartScan. Det betyder, at eleverne ved hjælp af Smart Scans websted kan holde øje med lampernes energiforbrug, driftsstatus og ydeevne på lige netop deres skole. Skoleleder Morten Bonde ser mange fordele ved samarbejdet; - Blandt andet er der mange tværfaglige perspektiver i det. Det kan for eksempel integreres i både fysik/kemi, samfundsfag, natur- og teknologi og matematik. /EXP