dannelse

Fredericia: Fredericia Gymnasium og Fredericia Bibliotek er ikke kun to markante institutioner i byen. De er også to nære samarbejdspartnere.

Der er mange grunde til samarbejdet. Fredericia Gymnasium føler samhørighed med byen og ønsker at invitere fredericianere indenfor til arrangementer. Fredericia Bibliotek vil gerne nå de unge. Da over 50 procent af en ungdomsårgang i Fredericia går på gymnasiet, er gymnasiet et godt sted at lægge arrangementer med appel til de unge.

Samarbejdspartnere Gymnasium:Teaterforening



Musikforening



Fredericia Museum



Rubicon



Bibliotek:



Debatforum med aftenskolerne. Seniorkurser, længst muligt i eget hjem.



Trinitatis



Den Grønne Butik



Rubicon



Dagbladet

For bibliotekschef Jytte Bræmer og rektor Poul Erik Madsen handler det om klassisk dannelse og folkeoplysning, når de i fællesskab inviterer til foredrag og debat.

Poul Erik Madsen husker stadig oplevelsen fra sin gymnasietid, da han tog med en ven til nabogymnasiet for at høre forfatteren og kunstneren Hans Scherfig, der havde et noget andet syn på tilværelsen, end man havde i det vestjyske.

- Jeg kom langt ude fra landet, og efter foredraget tænkte jeg: Hold da op, kan man også se sådan på verden.