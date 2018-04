Kommunernes topforhandler i de igangværende overenskomstforhandlinger har både sin tandbørste og nye forslag med i tasken, når han fredag går til nye drøftelser med lønmodtagerne i Forligsinstitutionen.

Michael Ziegler, der forhandler for kommunerne i sin egenskab af formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, opfatter fredagens forhandlinger som sidste chance for at nå frem til en aftale.

- Forligsmanden har bedt os om at tage tandbørste med. Det tolker jeg som, at når vi går ind i den bygning, så får vi ikke lov at komme ud, før vi er færdige, uanset om det bliver forlig eller forlis. Det kan tage timer eller døgn, siger Michael Ziegler

- Det er klart, at der skal nyt på bordet, hvis man skal have noget ny energi. Vi møder op hver gang med nye tanker og idéer til hvordan vi kan bringe det videre, siger han.

Michael Ziegler vil af hensyn til sin tavshedspligt ikke vil afsløre, hvilke nye idéer han har med til bordet.

I løbet af forhandlingerne har lønmodtagerorganisationerne stået sammen om en såkaldt musketered, hvor de har givet hånd på, at der skal findes en løsning for alle områder.

- Lønmodtagernes musketered har været en udfordring for forhandlingerne. Men nu gælder den på begge sider af bordet.

- Vi står også sammen. Det er ikke noget vi har skiltet så meget med, men det er også en forudsætning for os, at der kommer en samlet løsning på plads for regioner, kommuner og staten, siger Michael Ziegler.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere på tværs af sektorer har udråbt lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af den betalte spisepause som de største knaster i forhandlingerne.

Parterne bør ifølge Michael Ziegler kunne blive enige om lønstigning, fordi der kun er meget lidt, der skiller dem.

FOA-formand Dennis Kristensen sagde torsdag aften på DR, at arbejdsgiverne har spillet ud med en samlet lønstigning på otte procent over de næste tre år. Det er meget tæt på lønmodtagernes oprindelige udspil.