Kloden rundt

Tyskland: I den tyske by Trier, hvor kommunismens fader, Karl Marx, voksede op, har man svært ved at følge med efterspørgslen på 0-eurosedler. Det skriver Reuters. De specielle sedler er produceret i anledning af 200-året for Marx' fødsel og sælges for tre euro stykket. Sedlen er markeret som en souvenir og har Marx' ansigt trykt på. Indtil videre er 5000 af sedlerne blevet solgt, og yderligere 20.000 er ved at blive trykt. Trier fejrer også jubilæet den 5. maj ved at afsløre en tre ton tung bronzestatue af Marx, som den kinesiske regering har foræret byen. (ritzau)