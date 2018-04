Seks fynske Fakta-butikker lukker inden udgangen af maj. I resten af landet lukker 41 yderligere. Fælles for alle 47 butikker er, at de ikke giver overskud.

Masselukningen af 47 Fakta-butikker over hele landet rammer seks på Fyn, heraf tre i Odense. Fakta i Rosengårdcentret, på Dalumvej og Tingvallavej i Tarup lukker, ligesom Fakta i Kerteminde, Søndersø og Bogense er fortid med udgangen af maj.

En af de Fakta-butikker i Odense, der tidligere har været et problembarn for Coop-kæden, Fakta i Vindegade over for Føtex, kører til gengæld videre. Den er også for nyligt i forbindelse med et større byggeri omkring den blevet opgraderet og moderniseret.

Trods lukningen af 47 Fakta-butikker, er Fakta stadig den næststørste discountkæde. Kun Netto er større.Antallet af discountbutikker, fordelt på kæder:



Netto: 456 - og planer om at åbne flere



Fakta: 359 - efter lukningen af 47



Rema 1000: 288 - og planer om at åbne flere



Aldi: 220



Lidl: 107



Netto ejes af Dansk Supermarked, Fakta af Coop, mens Rema 1000 er norsk ejet. Aldi og Lidl er tysk ejet.

Fælles for de seks - og 41 øvrige butikker over resten af landet - er, at de ikke giver overskud.

Coop, der også driver Superbrugsen, Kvickly, Irma og Dagli'Brugsen, har aldrig rigtigt været i stand til at finde det rette koncept med Fakta, fortæller detailhandelsekspert Bruno Christensen fra firmaet Detailhandels Promotion.

- Fakta er ikke et butikskoncept som passer til de øvrige i Coop. Den har fra starten aldrig været på niveau med eksempelvis Netto - slet ikke indtjeningsmæssigt, påpeger han.

- Man har aldrig rigtigt fundet melodien i Fakta. Man har i perioder ekspanderet meget og åbnet butikker næsten ligegyldigt hvor. Det er nogle af dem, som giver underskud, siger han.