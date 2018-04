Faaborg: Bilister hilste på demonstranterne med dytten og vink, da 15-20 fagligt aktive, fortrinsvis kvinder, fredag morgen tog opstilling ved rundkørslen ud for varmeværket i Faaborg. De stillede op for at vise sympati med fagbevægelsens forhandlere i "Forligsen".

- Det er en positiv aktion, ikke en protestdemonatration, forklarede Julie Wiesser, der torsdag aften tog et initiativ, som i en fart fik de fagligt engagerede til at finde skralder og skilte frem af gemmerne.

- Jeg er her for at markere min opbakning til "en løsning for alle" og komme ud med budskabet om, at vi gerne vil undgå en konflikt, der ikke gavner nogen, så jeg håber på er resultat af forhandlingerne, siger hun.

Julia Weisser arbejder i Faaborg-Midtfyn Kommunes administration og står i Dansk Magisterforening.

Hvad er det vigtigste for dig i overenskomstforhandlingerne?

- Mere i løn og en overenskomst for lærerne. Det er helt forkert, at de står uden for resten af arbejdsmarkedet ved ikke at have en overenskomst.

Kan 15-20 fremmødte i Faaborg en fredag før arbejdstid ændre noget på det?

- Det har ikke været noget mål i sig selv, vi skulle være mange. Det var en indskydelse i aftes, der bare skal få Faaborg på landkortet og vise, at der også fra Faaborg er opbakning til vores forhandlere, siger arrangøren af den lille demonstration, Julia Weisser.