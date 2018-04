Kloden rundt

USA: Det amerikanske militær har gjort klart, at dukker ikke hører hjemme i dets stolte traditioner. Tre medlemmer af Tennessee Air National Guard havde filmet en video, hvor en kvinde fra luftvåbnet sværger sin ed, mens hun har en dinosaurdukke på sin hånd, skriver CNN. Videoen spredte sig hurtigt på de sociale medier, hvor den fik kritik for at gøre grin med de militære traditioner. Og det har fået alvorlige konsekvenser for de tre involverede. To af dem blev degraderet til en lavere rang, og kvinden med dukken fik frataget sin fuldtidsstilling. (ritzau)