Kloden rundt

Norge: Den festlige tid som studenter nærmer sig for de norske gymnasieelever. Ligesom den danske studentertradition indebærer det i Norge også en del druk og festligheder. Det har fået det norske vejdirektorat til tasterne. Det opfordrer studenter til at undgå at løbe nøgne over broer og lade være med at have sex i rundkørsler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Vejdirektoratet pointerer, at det ikke er farligt for en person at være nøgen på en bro, men det kan let distrahere trafikanterne, der kan glemme, at de sidder bag rattet. Ligesom i Danmark kører de norske studenter også rundt i vogne eller busser, mens de fejrer studentertiden. (ritzau)