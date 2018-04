En 60-årig mand så sig sur på ordensmagten under værtshustumult i Georgsgade i Odense torsdag aften og endte med at få en sigtelse for vold mod tjenestemand.

Politiet blev i første omgang kaldt ud til stedet kort før klokken 22, fordi der kom en anmeldelse om uorden foran værtshuset.

- For at få ro på stedet vurderede man, at man var nødt til at anholde en 36-årig mand. Der var så en af de andre gæster, der ikke var enig i den disposition, så han hidsede sig voldsomt op og gik frem mod en af betjentene og tildelte ham et knytnæveslag i maven. Det gjorde, at han så også blev anholdt, fortæller vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

Voldsmanden - en 60-årig mand fra Odense - blev taget med på politigården, hvor han sad til afrusning, inden han blev afhørt og løsladt fredag morgen.