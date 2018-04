En mand, der var anbragt på psykiatrisk afdeling på Middelfart Sygehus, blev bæltefikseret gennem ti måneder.

Da den 30-årige mand endelig blev løsnet fra fikseringen, kunne han ikke gå og måtte en periode bruge kørestol.

Det fortæller mandens advokat, Claus Bonnez, der på sin klients vegne har lagt sag an mod Region Syddanmark som sygehusansvarlig.