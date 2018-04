Rumænien vil gøre som USA og flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem fra Tel Aviv.

Det oplyser formanden for Rumæniens socialdemokratiske regeringsparti ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Beslutningen er taget. Processen er begyndt, siger partiformand Liviu Dragnea til tv-stationen Antena 3.

Ifølge Dragnea blev premierminister Viorica Dancilas regering onsdag enig om at flytte ambassaden.

Oplysningen er dog ikke bekræftet af regeringen i Bukarest, og en talsmand for regeringen afviser over for AFP at kommentere Dragneas udtalelser.

Allerede i december gik der rygter om en ambassadeflytning.

Rumænien bliver det første EU-land, som følger i USA's omstridte fodspor.

- Jeg tror, at beslutningen vil give Rumænien mange fordele, siger Dragnea.

Det skabte stor vrede blandt især palæstinensere, da præsident Donald Trump i december meddelte, at han anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og ville flytte ambassaden til byen fra Tel Aviv.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, advarede efterfølgende i en telefonsamtale med Trump, at beslutningen kunne få farlige konsekvenser for fredsprocessen og for freden, sikkerheden og stabiliteten i regionen.

Palæstinenserne gør i lighed med Israel krav på Jerusalem.

I FN fordømte 128 medlemslande i december den amerikanske beslutning. Kun syv små lande stod på USA's side.

Desuden har flere af USA's nære allierede som Jordan, Frankrig, Tyrkiet og Egypten frarådet Trump at gå videre med planen.

Men flytningen står fast.

USA forventer at åbne den nye ambassade i Jerusalem den 14. maj. Dagen markerer 70-året for oprettelsen af staten Israel.

Det er uvist, hvornår Rumænien flytter sin ambassade.