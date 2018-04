Det offentlige tager opgaver fra private med skattekroner i ryggen - det skal stoppe

Replik: For nylig kom regeringen med et udspil om fair og lige konkurrence. Det handler om, at det offentlige i stor stil driver erhvervsvirksomhed på områder, hvor der i forvejen findes et sundt og velfungerende marked.

Hvorfor er det et problem? Jo, det er det fordi, at det offentlige udsætter private for unfair konkurrence. Det offentlige behøver ikke være bange for underskud, for det dækker skatteyderne jo. Det offentlige kan med skattekroner i ryggen i flere tilfælde tilbyde ydelser til en kunstig lav pris, hvor private aktører ikke har en chance for at være med.

Det kan så godt være, at Nanna Højlund, næstformand i LO, her i avisen den 17. april har svært ved at se problemet i dette "offentlige opgavetyveri". Men mon ikke virksomheden, der har investeret millioner genbrugsteknologi, kan se problemet når det offentlige med skattekroner i ryggen investerer i anlæg, der er i direkte konkurrence med virksomheden. Det er ikke kun unfair konkurrence, men også direkte dumt.

For når det offentlige på denne vis stjæler opgaver fra det private, så spolerer vi muligheden for udvikling af ny teknologi i de danske virksomheder og dermed potentialet for eksport af genbrugsteknologi. Det betyder tab af indtægter til Danmark, indtægter der skal dække udgifterne til den offentlige sektor.

Det nytter altså ikke noget at bagatellisere problemet, for det er både stort og meget reelt for de private aktører, som bliver berørt af unfair og knaldskæv konkurrence. Og det er godt, at der nu sker noget på området.

Jeg er så til gengæld helt enig med Nanna Højlund, at der i dag er masser af godt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, og det skal der blive ved med at være. Ingen tvivl om den sag.

Endelig er det værd at hæfte sig ved, at Nanna Højlund påpeger, at ny opgørelse fra AE-Rådet viser, at der sandsynligvis kommer færre hænder pr. borger i den offentlige sektor i fremtiden. AE-Rådet lægger blandt andet til grund, at der kommer markant flere ældre over 80 år. Der er udfordringer her, og netop derfor er det så vigtigt, at vi sikrer, at det offentlige så at sige kan køre længere på literen. Hvis det skal ske, så kræver det mange ting, og en af de ting er, at det offentlige koncentrerer sig om sine kerneopgaver og ikke alt muligt andet.

Desuden er det også af yderste vigtighed, at vi får en større gennemsigtighed i de offentlige priser, da dette vil være en kæmpe drivkraft for effektiviseringer og en forsat udvikling af velfærden. Er den reelle pris synlig, når myndigheden skal handle f.eks. et velfærdstilbud eller en it-ydelse, vil det skabe en mere lige konkurrence på både pris og kvalitet. Det betyder, at vil være en langt større sandsynlighed for, at den enkelte borger får den bedste støtte eller behandling til prisen.