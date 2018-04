Replik: Det er da et held, at jeg af let forståelige biologiske grunde ingen æggestokke har, for ifølge en lettere altereret Jette Rosenkvist i Haderslev skulle jeg jo som svoren mælkedrikker siden januar 1949 være i overhængende livsfare i form af kræft i samme æggestokke.

Jeg kan heller ikke forudsige, hvad min skæbne bliver udover, at jeg på et tidspunkt nok ligger ubevægelig med næsen i vejret.

Men modsat Jette Rosenkvist har jeg ikke den hobby at lade mig ryste af deklarationerne på flaskerne i medicinskabet eller at lade min fantasi tage overarbejde med at få den lille fjer gjort til fem eller flere høns. Jette Rosenkvist behøver slet ikke bekymre sig om, hvorvidt hun skal dø; det vil med sikkerhed lykkes hende til sidst! Men når man bruger sit liv på at lade bagateller fylde hele synsfeltet, er det let - med eller uden hensigt - at overse de virkelige problemer. Det svarer til, at man i tordenvejr fokuserer udelukkende på skyerne og glemmer, at solen er omme bag dem.