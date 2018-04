Ulven: Walt Disneys tegneserie figurer og deres holdninger til ulven er egentlig et rigtig godt billede på ulvedebatten i Danmark. Velbeskyttet og godt forberedt er ingen bange for ulven. I modsat fald risikerer grisene at blive ulvestege. Her i "ulveland" måske (endnu) ikke. Til gengæld er det dokumenteret gået ud over får og lam - også hjortelam.

I nogle grøn-radikale og politisk korrekte kredse, hvor man nyder sin tang og andre korrekte spiser, ser man gerne en ulvebestand. Det er så forståeligt. Ulven er et smukt rovdyr.

Medmindre det er muligt at erholde et par ulvekobler og anbringe dem i sikkerhed i sjællandske skovarealer - eller måske i Marselisborg-skovene omkring Aarhus - ville det være synd, om disse smukke vilde dyr skulle være i andre områder end der, hvor naturen i forvejen er så stor og rig, at de endnu i dag har deres naturlige levesteder.

I Danmarks snævre landbrugsområder (bortset åbenbart på Sjælland) bør de næppe have deres lykkelige formering med afkom i det fri, hvor de ikke hører hjemme, nemlig i landbrugsområder med dyrehold eller i naturparker for almenheden, men gerne i de afgrænsede "naturområder", der er adgang til, som i ansvarlige dyreparker, der giver ulvene et vist friløb. Der kan man se dem.