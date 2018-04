Lyngbys Mathias Hebo og Sønderjyskes Mads Hvilsom ærgrer sig over, at de var oppe at toppes i torsdagens kamp.

Opgøret mellem Lyngby og Sønderjyske i Alka Superligaen fik et af sine få højdepunkter, da Mathias Hebo og Mads Hvilsom røg i totterne på hinanden undervejs i første halvleg.

Lyngbys midtbanespiller Mathias Hebo følte sig provokeret af Sønderjyske-angriberen, og så var der ellers ballade.

Det hele endte med, at begge spillere blev tildelt en advarsel, som især blev dyr for Mathias Hebo. Han blev nemlig vist ud kort før pausen, da han fik sit andet gule kort.

De to kamphaner var ikke sene til at give hinanden et kram efter kampen, som endte uafgjort, og de var nærmest flove over situationen.

- Det var åndssvagt. Jeg har også sagt undskyld til ham, siger Sønderjyskes Mads Hvilsom.

- Vi kom lidt op at mundhugges og tog fat i hinanden, og så mente dommeren, at vi skulle have et gult kort, og det var vel egentlig fair nok.

- Det var til vores held, at han røg ned i en ordentlig sav bagefter og blev sendt ud. Jeg tør faktisk ikke helt tænke på, hvad der var sket, hvis Lyngby havde spillet med 11 mand i resten af kampen, siger Hvilsom.

Også Mathias Hebo, som spillede en flot første halvleg, var træt af situationen.

- Det var nærmest tragikomisk. Jeg spillede nogle af mine bedste minutter i Lyngby-trøjen, og derfor er jeg sindssygt ærgerlig over at få det røde kort, siger Mathias Hebo.

De to ivrige fodboldspillere vil ikke gå i detaljer med, hvilken ordlyd der gjorde situationen så voldsom.

- Det var ikke noget. Det var bare normal fodboldsnak, som "du er dum, nej du er dum", og så kører den derfra, siger Mads Hvilsom og bakkes op af Mathias Hebo.

- Det var mundhuggeri, og sådan noget bliver på banen, siger Lyngby-spilleren.

Han var meget ærgerlig over sin udvisning, efter at han også fik et gult kort for at gå for voldsomt til Simon Poulsen.

- Jeg føler ikke, at den var så grov, men den kunne gives. Jeg var sindssygt skuffet, da det skete, for jeg følte, at både holdet og jeg spillede den bedste kamp i foråret, siger Mathias Hebo.

Opgøret på Lyngby Stadion endte 1-1.