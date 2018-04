København tog sin fjerde sejr ud af fem mulige i slutspillet og er med sejren over Randers i DM-semifinalen.

Det lignede en formsag for København Håndbold, da klubbens håndboldkvinder torsdag blev klar til at spille DM-semifinale.

Det skete med en sikker 28-16-sejr på hjemmebane over Randers HK.

København lå inden kamp lunt i svinget til at gå videre fra slutspillet, og det levede favoritterne op til.

Med sejren topper København gruppe 1 i slutspillet med ti point og med en kamp tilbage i slutspillet er københavnerne sikre på at avancere.

Hjemmeholdet nåede at komme foran 3-0, før Randers for første gang i opgøret kom på måltavlen efter over seks minutters spil.

Hovedstadsholdets dominans fortsatte frem til stillingen 9-3, men så begyndte gæsterne at melde sig ind i kampen.

Randers reducerede til 7-10, men den midlertidige opblomstring var ikke nok til at ryste København, som gik til pausen foran 14-8.

Hjemmeholdet holdt en komfortabel føring resten af kampen, der altså sluttede med storsejren på 28-16.

Senere torsdag tager Nykøbing Falster Håndbold imod Team Esbjerg, og her vil et nederlag til de forsvarende mestre fra Nykøbing betyde, at holdet ikke når videre til semifinalerne.

Inden opgøret har Esbjerg seks point, mens Nykøbing har fem point.