Flere tusinde samlede sig torsdag eftermiddag på Stortorvet i Stockholm for at vise støtte til den tidligere leder af Det Svenske Akademi Sara Danius.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Over 3000 mennesker havde meldt, at de ville deltage i demonstrationen, der var i forbindelse med kulturinstitutionens torsdagsmøde. Ifølge Svenska Dagbladet, der citerer politiet, mødte mindst 2000 personer op.

Demonstrationen er en reaktion på en igangværende krise i Det Svenske Akademi, hvor anklager om sexkrænkelser har fået flere medlemmer til at melde sig ud.

Den daværende leder Sara Danius er en af dem, som har meddelt, at hun vil melde sig ud, selv om hun gerne ville blive.

Udmeldelser i akademiet er ikke set før, fordi medlemmerne indtil nu er blevet udpeget for livstid, og vedtægterne ikke nævner mulighed for, at man frivilligt kan melde sig ud.

Det er kriminolog Nina Rung som sammen med lektor Kristina Wicksell og mediepersonen Cissi Wallin, organiserede demonstrationen, der opfordrer alle de resterende medlemmer af akademiet til at forlade deres poster.

Deltagerne bar torsdag bluser med sløjfer om halsen, som bruges som et symbol for kvinder i topstillinger.

- Søsterskabet er fantastisk, siger arrangøren Nina Rung ifølge TT.

Formålet med demonstrationen er ifølge arrangørerne at rette fokus på det problem, at en kvinde skal tage faldet for en mand, som er mistænkt for sexovergreb på kvinder.

Krisen i akademiet udspringer af en sag, hvor tidligere medlem Katarina Frostensons mand er blevet anklaget for seksuelle overgreb.

Han nægter alle anklager, men Det Svenske Akademi har alligevel valgt at skære alle bånd til manden og indstille en økonomisk støtte, som hans virksomhed har modtaget af akademiet.

Onsdag tog sagen en ny drejning, da den svenske kong Carl Gustav meddelte, at han vil ændre vedtægterne for Det Svenske Akademi, så medlemmer af akademiet kan træde ud af egen fri vilje.

Det Svenske Akademi udpeger blandt andet modtageren af Nobels litteraturpris og anses for at være en af de største kulturinstitutioner i Sverige.