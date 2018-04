Vagtskifte

Gæster bar vinflasker og -kasser ind til det ventende gavebord, og mange trykkede hånd med både den nye og den gamle direktør. Nok mest den gamle, som havde flest anekdoter at vende i den venskabelige tone, der fik hele den store reception til at summe.

Fredericia: Torsdag fejrede Energinet.dk, at Thomas Egebo tiltræder som ny direktør, efter selskabets direktør gennem 13 år, Peder Østermark Andreasen, har valgt at træde tilbage.

Energinet.dk er næppe det mest kendte firmanavn i landet. Selskabets håndtering af el- og gas-leveringssikkerheden lever en højt specialiseret, men ret stille tilværelse.

Og det bliver der næppe lavet om på, fortæller den nye direktør, Thomas Egebo.

- Det handler ikke om at være kendte. Det handler om at sikre, at tingene fungerer - og måske være lidt kendte for det. Men danskerne kommer næppe til at mærke den store forskel, bare fordi jeg bliver direktør, lød det fra Thomas Egebo.

Bestyrelsesformand Lars Barfoed havde et bud på, hvorfor Energinet.dk ikke er særlig kendt i befolkningen.

- Når tingene ikke fungerer, påkalder det sig opmærksomhed. Og så kan man hurtigt blive kendt. Men her fungerer det, sagde han.

Han roste Peder Østermark Andreasen for at have gjort et godt stykke arbejde med at opbygge Energinet.dk fra starten og sikre en forsyningssikkerhed så tæt på 100 procent, som det kan lade sig gøre.

- Infrastrukturen på energiområdet er enorm og enormt kompleks. Men det er lykkedes rigtig godt, og det er først og fremmest din fortjeneste, sagde Lars Barfod til den smilende, afgående direktør.