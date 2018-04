Mike Daugulis er atter klar til at tørne ud for Odense Bulldogs. Derudover bliver ungt talent tilknyttet førsteholdet.

Ishockey: Efter to sæsoners fravær vender en af de spillere, der tidligere har gjort det rigtig godt for Odense Bulldogs, tilbage til klubben.

Altid hårdt kæmpende Mike Daugulis spillede for Odense fra 2014 til 2016. De to seneste sæsoner har han tilbragt i henholdsvis Rødovre, Rungsted og Herlev.

Den 32-årige canadier ser frem til atter at kunne trække Odense-trøjen over hovedet. Mike Daugulis siger:

- Jeg er spændt på at komme tilbage til Odense. Efter to sæsoner blev jeg virkelig forelsket i byen og i alle byens fantastiske mennesker. Jeg har fået en masse gode venner i Odense, som jeg stadig har kontakt med. Derudover har min kone et godt job i Odense, som hun elsker, så det passer os perfekt at komme tilbage. - Jeg ser frem til at blive en del af genopbygningen af holdet, og jeg er klar til at kæmpe med alt, hvad jeg har.

Odense Bulldogs har også skrevet kontrakt med Frederik Benjaminsen. Den 17-årige back kommer fra Esbjerg, hvor han også i perioder har været en del af træningen med de dobbelte danske mestre, Esbjerg Energy. Benjaminsen vil i Odense få muligheden for at blive en fast del af truppen og fortsætte sin udvikling, lyder meldingen fra Bulldogs.