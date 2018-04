Kære Poul Pedersen (læserbrev 19. april).

Det er korrekt, at vi i visse landområder har været nødsaget til at ændre sluttidspunktet for levering til klokken 10. Dette er der flere grunde til, med stigende distributionsomkostninger som den primære. For at holde vores generelle leveringstidspunkter så tidlige som muligt, med den budstyrke vi nu engang har til rådighed, har dette været den mulige løsning.

Men selvom den seneste levering hedder klokken 10, bestræber vi os dog stadig på at levere avisen så tidligt som muligt. Vi vil stadig tilstræbe at være en morgenavis for alle vores loyale abonnenter, da vi er helt opmærksomme på væsentligheden i dette. Men nogle gange hænger det mulige ikke sammen med de ønsker, vi har, og så må vi lave den bedste løsning inden for de rammer.

På trods af at vores seneste levering i nogle landområder hedder klokken 10, så bestræber vi os på at levere avisen tidligst muligt - ofte noget tidligere end klokken 10. For mere end 80 procent af vores abonnenter har vi stadig et sluttidspunkt, der hedder klokken 7, og det vil fortsat være ambitionen.