2. Gavner ulvene den danske natur?

- Det kan man ikke sige entydigt. Det vil være dybt spekulativt at pege på egentlige effekter på naturen, at der er ulve. Det er muligt, at det lokalt vil have betydning for byttedyr- og rovdyrbestanden, hvis der er ulve i området. Men vi ved det ikke, for det er en ny situation. Et forsigtigt skøn er, at det ikke får en stor betydning for den danske natur, at der er ulve i det omfang, vi ser i dag.