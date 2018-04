Den kunstigtanlagte sø er allerede tømt for andeliv, da Allan Bo Jensen finder motorsav, snor og andre remedier frem omkring de tre høje træer, han er kommet for at hente. Et ahorn og en ask, han vurderer til at være 80 år, og en noget yngre, ægte kastanje. Havde H.C. Andersen været her, ville han måske være inspireret til at skrive det vers, der løb fra hans fyldepen for 157 år siden:

Udvikling er ikke længere en fremmed fugl i Lotzes Have, hvor H.C. Andersen Museet og Børnekulturhuset Fyrtøjet i et stykke tid har ligget tømt for liv.

Allan Bo Jensen har ikke noget imod at være bøddel, siger han. For han vil sørge for, at alle de eventyr og den musik, som i mange år og særligt om sommeren har omgivet træerne, kommer til at leve videre i dem hver dag. Sammen med nogle af sine kunstnervenner i Japan og Kina har han planer om at skære stammerne til og snitte digterens eventyr ind som relieffer. Han har allerede booket Kunstbygningen Filosoffen, så værkerne kan blive udstillet om et år.

“ Det tager ikke trækunstneren mange timer, før de bare stammer ligger dampende tilbage mellem de resterende totter af buske og småtræer, der ikke skal vide sig for sikre. Før sommeren kommer, synger udviklingen videre. [i]Fra artiklen.[/i]

I alt har han fået tre kubikmeter træ at brede sin kunst over. Og inden man græder for meget over, at politikerne har sendt Lotzes Have durk ind i historiebøgerne, og byen udvikler sig, minder træskulptøren os om, at det store asketræ formentlig ikke havde overlevet ret mange år alligevel. Det var råddent indeni, men stadig anvendeligt til relieffer.