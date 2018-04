Coop har torsdag meddelt, at 47 Fakta-butikker lukker. Fælles for butikkerne er, at de ikke giver overskud.

Lukningen af 47 Fakta-butikker er et resultat af, at Coop har svært ved at tjene penge på discountkæden.

Det fortæller detailhandelsekspert Bruno Christensen fra firmaet Detailhandels Promotion.

- Fakta er ikke et butikskoncept som passer til de øvrige i Coop. Den har fra starten aldrig været på niveau med eksempelvis Netto - slet ikke indtjeningsmæssigt.

FAKTA: Coop har mere end 1200 butikker Flere end 50 Fakta-butikker kan snart lukke.



Det erfarer Finans og TV2 torsdag. Klokken 16 ventes Coop at udsende en pressemeddelelse. Ind til da kommenterer dagligvarekoncernen ikke oplysningen.



Læs mere om Coop-koncernen, der ejer Fakta, her:



* Coop blev stiftet i 1896 under navnet Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB).



* Navnet Coop henviser til, at der er tale om et kooperativ, altså en andelsforening. Den ejes af Coops 1,7 millioner medlemmer.



* Koncernen driver dagligvarekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Irma og Fakta.



* Samlet har Coop cirka 1200 butikker på landsplan.



* Koncernen beskæftiger 40.000 medarbejdere og står for knap 40 procent af dagligvaresalget i Danmark.



* Coops største konkurrent er Dansk Supermarked, som blandt andet ejer Netto, Bilka og Føtex.



* For nyligt var der valg til formandsposten i koncernen. Der var tre udfordrere til posten, som formand Lasse Bolander har siddet på i adskillige år.



* Det var AGF-formanden Lars Fournais, Mikkel Irminger Sarbo, som sidder i Coop ambas bestyrelse, og tidligere Coop-chef for lokale varer Christian Christensen.



* En formand vælges for tre år ad gangen, og det var første gang, at Bolander har været i kampvalg. Efter en afstemning i landsrådet blev Bolander genvalgt med 62 af de 123 afgivne stemmer.



Kilder: Coop.dk, Fødevarewatch, Berlingske og Politiken.

- Man har aldrig rigtigt fundet melodien i Fakta. Man har i perioder ekspanderet meget og åbnet butikker næsten lige gyldigt hvor. Det er nogle af dem, som giver underskud, siger han.

Coop driver foruden Fakta også Superbrugsen, Kvickly, Irma og Dagli'Brugsen.

I en pressemeddelelse torsdag oplyser Coop, at man vil lukke 47 Fakta-butikker, som har det til fælles, at de giver underskud og ikke har udsigt til andet.

FAKTA: Coop har mere end 1200 butikker 47 Fakta-butikker lukker inden udgangen af maj.



Det oplyser Coop torsdag. Først fredag vil koncernen dog oplyse, hvilke butikker der vil være omfattet af lukningen.



Læs mere om Coop-koncernen, der ejer Fakta, her:



* Coop blev stiftet i 1896 under navnet Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB).



* Navnet Coop henviser til, at der er tale om et kooperativ, altså en andelsforening. Den ejes af Coops 1,7 millioner medlemmer.



* Koncernen driver dagligvarekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Irma og Fakta.



* Samlet har Coop cirka 1200 butikker på landsplan.



* Koncernen beskæftiger 40.000 medarbejdere og står for knap 40 procent af dagligvaresalget i Danmark.



* Coops største konkurrent er Dansk Supermarked, som blandt andet ejer Netto, Bilka og Føtex.



* For nyligt var der valg til formandsposten i koncernen. Der var tre udfordrere til posten, som formand Lasse Bolander har siddet på i adskillige år.



* Det var AGF-formanden Lars Fournais, Mikkel Irminger Sarbo, som sidder i Coop ambas bestyrelse, og tidligere Coop-chef for lokale varer Christian Christensen.



* En formand vælges for tre år ad gangen, og det var første gang, at Bolander har været i kampvalg. Efter en afstemning i landsrådet blev Bolander genvalgt med 62 af de 123 afgivne stemmer.



Kilder: Coop.dk, Fødevarewatch, Berlingske og Politiken.

Lukningen af butikkerne sker kort efter et kampvalg i Coop om formandskabet. Her genvandt formand Lasse Bolander sin post efter et kampvalg.

Bruno Christensen ser lukningerne som en naturlig konsekvens af valget.

- Lasse Bolander har lovet, at han vil sætte fokus på besparelser. Det har været til stor irritation for de øvrige butikker at skulle betale et underskud i en discountkæde, som er dem inderligt imod, siger detailhandelseksperten.

I dag har Coop-koncernen cirka 400 Fakta-butikker, og Bruno Christensen vurderer, at flere kan lukke i fremtiden.

- Det er en minimeret kæde, som ikke rigtigt kommer til at kunne spille en rolle på det danske marked, siger Bruno Christensen.

Coops store konkurrent er Dansk Supermarked, der blandt andet ejer Netto og Føtex. Og Coop formår med Fakta ikke at slå Netto, mener Bruno Christensen.

- Coop har et helt andet setup end Dansk Supermarked. På den baggrund er det svært at tage en discountkæde ind og drive den sideløbende med, at man også skal drive almindelige butikker, siger han.

Fakta-butikkerne vil blive lukket inden udgangen af maj. Først fredag vil Coop melde ud, hvilke butikker der lukkes.