24 studerende fik i denne uge en guidet tur på stierne i området ved Syddansk Universitet. De studerende skal være med til at omdanne marker, skov og asfalt til et bevægelseslandskab i verdensklasse - i første omgang på papiret. Planen er, at de bedste ideer også skal materialisere sig i området.

Kongstanken bag Campus Odense - Active Living Area , som projektet hedder, er netop at involvere studerende, borgere og andre med stærke interesser i området til at være med til at udvikle det, som i går blev præsenteret her i avisen som Odenses svar på Central Park. Et område, der i fremtiden tiltrækker både lokale og dem, der kigger forbi Fyn.

De har fået ti dage til at tænke kreativt for sammen at udvikle et kæmpe landskab i det sydøstlige Odense og til at tegne og forme de konkrete forslag.

Café Stiften når nye højder Du kan også få indflydelse på, hvordan det nye bevægelseslandskab udvikler sig.Kom til Café Stiften på toppen af Campus Kollegiet ved SDU mandag den 28. maj klokken 17 til 19. Jens Troelsen fra Syddansk Universitet vil sammen med studerende præsentere visionerne for det 50 hektar store område, og bagefter er du med til at videreudvikle de idéer, der allerede er på kortet. Tilmelding følger senere. Følg også med i serien "Rør dig" her i avisen, hvor vi følger udviklingen af bevægelseslandskabet tæt.

Idéerne brød med stilheden på stierne, da 15 idrætsstuderende fra Syddansk Universitet og ni studerende fra University College Lillebælt i denne uge med professor Jens Troelsen i spidsen gik tur ved SDU for at lade sig inspirere.

Den 25. april skal de fremlægge deres forslag for et dommerpanel med undervisere, repræsentanter fra Byg og Plan på SDU og fra Odense Kommune.

Projektet er en del af undervisningen for de idrætsstuderende på SDU, mens de studerende fra University College Lillebælt bruger deres egen tid på at lege med.

- I kan også tænke i at udvikle et digitalt lag, hvor sociale medier eller en app er tænkt med som et ekstra lag, der kan styrke den sociale dimension i projektet, opfordrer Jens Troelsen.

- Der er noget med de volde! Jeg kan mærke, at de godt vil have, at vi tænker dem ind i vores planer, siger den ene til den anden - og griner.

Et par af drengene har planer om at bygge tunneler i voldene tæt på Campusvej, der er med i deres zone.

Men også andre end flokken af studerende får indflydelse på, hvilke oplevelser der skal tegne området.

Projektet er også et såkaldt borgerinddragende projekt - Citizen Science, hedder det. Det handler om at involvere og engagere borgere i forskning, der helst skal ende med at blive til virkelighed.

- Det kan også være med til at give borgerne ejerskab til området, forklarer Jens Troelsen.

- Vi kan se i mange forskningsprojekter, at de har haft en god idé - på skoler kan der for eksempel være etableret en ny flot og shiny legeplads, men hvis lærerne og eleverne ikke føler, det er deres område, så bruger de det ikke. Citizien Science mindsker risikoen for, at det kommer til at stå ubrugt hen, uddyber han.

23-årige Nina Golding, fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt, håber på, at hun kan se sit aftryk om nogle år, når hun går en tur i området. Og det mener Jens Troelsen, at hun kan.

- Bestemt. Hun repræsenterer den kommende generation. Det er stemmer, der vejer tungt. Vi har også historisk belæg for at sige det, siger han med tanke på en række tidligere projekter, hvor studerende har været aktive i udviklingsfasen.

Næste skridt omkring bevægelseslandskabet er at indrage dig og alle andre borgere, der har lyst til at tænke med. Det sker blandt andet i forbindelse med Forskningens Døgn.