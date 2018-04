Det er nu

Lørdag den 21. april er det Forskningens Døgn på Syddansk Universitet med mere end 50 aktiviteter for børn og voksne. Du kan også møde Jens Troelsen og en flok studerende, der fortæller om projektet Campus Odense - Active Living Area, og som inviterer dig til at være med til at sætte dit præg på byens nye rum.

HVEM: Campus Odense - Active Living Area HVOR: Syddansk Universitet, Stenten HVORNÅR: Lørdag den 21. april klokken 10 til 16 Har du en landskabsarkitekt gemt under frakken eller et legebarn i maven, har du måske lyst til at være med til at sætte dit præg på byens nye legeplads og landskab? Er det tilfældet, skal du besøge Syddansk Universitet lørdag og finde professor Jens Troelsen, der sammen med flere studerende står klar til at fortælle om det nye bevægelseslandskab, han drømmer om skyder op på markerne rundt om SDU de kommende år. Campus Odense - Active Living Area hedder projektet, og professoren inviterer dig til at lege med og servere dine ideer til, hvilke oplevelser du kunne tænke dig at støde ind i på markerne, ved søerne og i de mindre skovområder, der lige nu er rundt om SDU.

