Rina Ronja Kari: EU-kommissionens øverste chef udnævnt ved rendyrket fusk

Af: Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Valg: EU-Parlamentet har givet drøj kritik til EU-kommissionen over udnævnelsen af tyskeren Martin Selmayr til ny generalsekretær i EU-Kommissionen, den mest magtfulde position på sekretariatsniveau i hele EU-embedsværket. Selmayr var stabschef for EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, men det berettigede ikke til et så stort spring op i systemet.

Derfor blev Selmayr udnævnt til vicegeneralsekretær for EU-kommissionen. Den stilling besad han i få minutter, før Juncker mente, at formalia var på plads, og så kunne Selmayr indsættes som generalsekretær. Vupti - sådan bliver man chef for 33.000 ansatte i EU-land.

Onsdag 18. april vedtog EU-Parlamentet en resolution med sønderlemmende kritik af forløbet. Heri står, at udnævnelsen kunne ses som en "kuplignende handling, der var på kant med loven og muligvis endda overskred lovens grænser."

EU-parlamentarikerne opfordrer til, at processen går om, men de har ikke magt til at ændre noget. Så kritikken er ren teatertorden, og resolutionen er blot varm luft.

Det er altså helt uden konsekvenser at bryde regler og love i EU-systemet, hvis man sidder højt nok oppe i systemet. EU's personalekommissær, Günther Oettinger, udtalte oven i købet, at "Kommissionen har fulgt alle reglerne både i ånd og bogstav." Det siger unægteligt en del om ånden i EU, at Bruxelles' mest magtfulde embedsmand udnævnes ved hjælp af rendyrket fusk og nepotisme.