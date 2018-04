Men afstemningsresultatet er "mudret" lyder det fra formanden for den lokale beboerforening, Anders Brændholt Rasmussen, der ærgrer sig over den splittelse, digesagen skaber i det lille landsbysamfund nordøst for Odense.

Skal borgerne i lavtliggende Seden Strandby bruge 5,3 millioner kroner af egen lomme på at etablere diger, der kan beskytte det udsatte landsbysamfund nordøst for Odense mod havet og klimaforandringerne?

Det er spørgsmålet, som det onsdag var sidste frist for at give stemme til kende omkring overfor Odense Kommune.

Optællingen af stemmer viser et flertal for, at digerne skal opføres. Der oplyser formand for Seden Strandby Grundejerforening, Anders Brændholt Rasmussen. Han tilføjer, at tallene er med et lille forbehold, da flere tilkendegivelser kan være på vej, selv om fristen formelt er overskredet.

135 lodsejere var berettiget til at stemme, og det valgte halvdelen (67) at gøre. Ud af de, der stemte, siger 63 procent (42 lodsejere) ja til den skitserede digeløsning, men 37 procent (25 lodsejere) har stemt nej.

Anders Brændholt Rasmussen er tilfreds med, at der er flertal for et ja, men han kalder alligevel resultatet "mudret".

- Jeg havde nok forventet, at omkring 10 ville stemme imod, siger han.