På det seneste byrådsmøde vedtog et flertal af byrådsmedlemmerne at tilbyde Fyrtårn Tommerup et kommunegaranteret lån. Det på trods af, at Fyrtårn Tommerup havde bedt om et tilskud og i forvejen havde afslået et lån, fordi der ikke er råd til renter og afdrag.

Fyrtårn Tommerup har i flere år presset på for, at hallernes tilskud, som har været fastfrosset siden 2012, blev opdateret. Fyrtårn Tommerups aktivitetsniveau er nemlig for længst er vokset fra, de tilskud det får.

- Driften kniber, og hvis vi tager et lån øges udgifterne. Det hjælper ingenting. Hvis vi skal kunne optage et lån, skal det indgå i det finanstilskud, vi får, så kommunen forpligter sig til at afholde gælden. Men det kan kommunen ikke sige ja til, siger centerchef Troels Eriksen.

- Det er så mega positivt, at vi har et sted i kommunen, som vækster så hårdt. Men det er godt nok negativt, vi ikke bliver bakket op, så os, der er ansat til at drive stedet, har bare en lille chance. Kommunen har bare tænkt, at det var klynk, og at det nok skal gå. Men nej, det er kun, fordi vi ikke renoverer. Det ender med, pumperne står af, og vi må lukke svømmehallen, siger John Skælbæk.

- Kommunen finder først ud, hvor slemt det er, når vi begynder at effektuere det. Der bliver ramaskrig fra foreningerne, men vi ville være nødt til at gøre det. Vi kan ikke se til mere, selvom det ikke, er det her, vi ønsker. Vi er sat i verden for foreningerne.

På byrådsmødet kaldte udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF) det kommunegaranterede lån for "den næstbedste løsning". Det var Charlotte Vincentz Petersen (S) ikke enig i.

- Fyrtårn Tommerup har givet afslag på et lån, men det er fortsat det, vi tilbyder dem. Det lyder som en joke, men det er det ikke, sagde hun.

Politikeren mente i stedet, at udvalget skulle tage sagen tilbage og drøfte en samlet plan for Fyrtårn Tommerup.

- Problemet er, at vi ikke forholder os til, hvorfor de søger et tilskud og ikke et lån. Det er her og nu, det gør ondt, og de har svært ved at få driften til at hænge sammen. Det er en stor succes, som ikke længere bæres af det fundament, det står på, sagde hun.

Socialdemokratiet stemte imod, Enhedslisten undlod at stemme, mens resten af partierne i byrådet stemte for at give Fyrtårn Tommerup det kommunegaranterede lån.