Nu skal det være slut med at blive snigløbet af byrådspolitikernes besparelsesforslag på 0-6 års området. Det mener en række forældrebestyrelser, der fremover vil danne fælles front imod Børn-, Uddannelse- og Familieudvalget i Assens Kommune.

Da forskellige forældrebestyrelser og forældre til børn mellem 0-6 år i Assens Kommune onsdag afholdte protestmøde, var der enighed om flere ting. At de opfatter besparelsesforslaget overfor de 0-6 årige børn i kommunale institutioner som et snigløb, at de ikke føler sig hørt, og at de i fremtiden vil stå stærkere sammen. - Derfor tog vi det første spadestik til at oprette et fælles netværk for forældrebestyrelser på 0-6 års området. Realistisk set må vi nok indse, at den her kamp mod besparelserne per barn på i alt 1,5 millioner kroner er tabt. Men op til sommer starter en ny omgang høringer om besparelser, og der vil vi stå sammen som en fælles stemme mod udvalget, siger Camilla Lykke Sørensen, formand for dagplejebestyrelsen i kommunen. Besparelserne Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie skal finde besparelser for 3,5 millioner kr.Udvalget er enigt om at finde de første 1,5 million kr. ved dels at nedjustere den såkaldte PA-pulje, penge til aflønning af pædagogiske assistentelever, med en million. Dels ved at forsætte ordningen med frivillig tidlig børnehavestart.Resten af besparelserne skal findes i andre puljer. Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie skal finde besparelser for 3,5 millioner kr.Udvalget er enigt om at finde de første 1,5 million kr. ved dels at nedjustere den såkaldte PA-pulje, penge til aflønning af pædagogiske assistentelever, med en million. Dels ved at forsætte ordningen med frivillig tidlig børnehavestart.Resten af besparelserne skal findes i andre puljer. Læs mere om dem og se de 30 indkomne høringssvar på Assens Kommunes hjemmeside. Forslaget skal til afstemning 25. april.

Kommer til byrådsmødet

Hun fortæller, at flere deltagere fra mødet stadig vil møde op til byrådets afstemning om besparelserne på 1,5 million kroner den 25. april. - Vi laver ikke en demonstration, hvor vi står og råber og skriger, men vi viser, at vi er der og holder øje med dem. Vi vil gøre, hvad vi kan for fremadrettet at sikre, at politikerne husker deres visioner, og hvad de lovede i valgkampen. Det virker som om, rigtig mange af dem har glemt det, siger formanden for dagplejebestyrelsen.

- Klar til at give igen