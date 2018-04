Faaborg: Midt i en strid mellem skrigende neongrønt og småfesne jordfarver viste himlen over Faaborg sig onsdag blå som et længe ventet forår. Det gjorde bestemt ikke lysten til en forfriskende is mindre, da slet ikke når isen var gratis, og det var nøjagtigt, hvad den var i Østergade 33, hvor familien Dalo slog dørene op for Faaborgs tredje isbod.

Det gav lange køer af lækkermunde ud i gågaden, men den hjemmelavede italienske is var nu værd at vente på, mente de fleste.

- Det smager rigtig godt, lød kendelsen fra Nete Pia, der smagte banan og karamel.

- Supergod, fastslog Pia Heitmann med vanilje og mango i kræmmerhuset.

Mere forbeholde var Ingrid Lind overfor sin is med blåbær og hasselnød.

- Det vil jeg helst ikke sige, svarede hun, spurgt om sin mening. Hendes skeptiske grimasse lod sig dog ikke mistolke: Ingrid Lind har fået is, hun syntes bedre om.

Roma Is, som den nye iskiosk hedder, drives af den 21-årige syrer Walid Dalo, der har familien til at hjælpe sig med kiosken Faaborg og to tilsvarende udsalgssteder, der åbner lidt senere på sæsonen i henholdsvis Ringe og Assens. Familien har haft rygende travlt op til åbningen, dels med at producere hjemmelavet is fra køkkenet i Faaborg, dels med indretning og udsmykning. I Faaborg og Ringe blev facaden i en fart malet skrigende neongrøn, men det var for skrapt til lokalplanen i Faaborg, så i en fart måtte familien Dalo ud med penslerne og male facaden om til neutral hvid dagen før åbningen.

Det gav til gengæld masser af kommentarer og delinger på Facebook, så om ikke andet har Roma Is fået opmærksomhed ud af farveforvirringen.