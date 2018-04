Nyborg Voldspil vil fremover planlægge for flere år ad gangen. Derfor kan man allerede nu løfte sløret for næste års sommerforestilling, der får en kendt skuespiller i instruktørrollen. Trods pænt overskud i 2017 opfordrer foreningens formand til økonomisk ansvarlighed.

Nyborg: Nyborg Voldspil er Danmarks ældste friluftsteater, og næste år kan byens stolte kulturinstitution fejre 80-års-fødselsdag. Den slags skal naturligvis fejres, og på den ordinære generalforsamling onsdag aften kunne formand Jesper Bech Madsen løfte sløret for en del af forberedelserne. Ikke bare har man allerede nu lagt sig fast på - og sikret sig rettighederne til - at spille Frk. Nitouche, der kun har været opført på Volden en enkelt gang før, nemlig i 1966. Man har også indgået en aftale med en instruktør, og valget er denne gang faldet på den kendte skuespiller Flemming Jensen, der især er kendt fra Nissebanden. Om forestillingen Frk. Nitouche er et musikalsk lystspil fra 1963 med Dirch Passer, Lone Hertz og flere andre folkekære danske skuespillere i hovedrollerne. Siden blev filmen omdannet til et teaterstykke.Handlingen udspiller sig i en klosterskole for unge piger, hvor den flittige elev Charlotte Borg spillet af Lone Hertz opdager, at skolens organist, Hr. Celestin spillet af Dirch Passer, lever en dobbelttilværelse. - I 2016 var vinterforestillingen Nissebanden skrevet af Flemming Jensen, så vi har stiftet bekendtskab med ham ad den vej. Men vi har ikke prøvet at arbejde sammen før på den måde. Det ser vi meget frem til, og selvfølgelig kan man håbe på, at det, at han er et kendt navn, kan være med til at skabe ekstra interesse for forestillingen, siger Jesper Bech Madsen. Ud over at instruere sommerforestillingen har Flemming Jensen sagt ja til at foretage en lettere omskrivning af manuskriptet, så det passer til en stor scene med mange medvirkende.

Et hår i suppen

Selv om Nyborg Voldspil har eksisteret i mange år, har der ikke været tradition for at planlægge forestillinger flere år ud i fremtiden. Men der skal der nu laves om på. - Vi vil gerne gøre op med den hidtidige praksis med at tage et år ad gangen. Faktisk er det for sent at gå i gang et år før, for ofte er der indgået aftaler om både forestillinger og instruktører på det tidspunkt, forklarer formanden, der kan se tilbage på et 2017 med flere succeser. Mest markant blev sommerforestillingen Grease set af op mod 23.000 gæster - det bedste resultat i mange år. Også vinterforestillingen var så godt som udsolgt, ligesom Nyborg Voldspils egen vinterskole kan se tilbage på en travl sæson. Men der har været malurt i bægeret, indrømmer Jesper Bech Madsen over for Fyens Stiftstidende. - Det er klart, at jeg ikke kom uden om at berøre hele sagen med Daniel Bohr i min beretning. Hvis der er noget, vi kan lære af hele det forløb, der har været, så er det betydningen af at kommunikere klart for at undgå misforståelser. Det er også noget, jeg har taget med mig fra min erfaring som skoleleder, siger han. Det sker med henvisning til den shitstorm, som ramte Nyborg Voldspil i efteråret, da det kom frem, at et flertal i bestyrelsen havde taget afsked med den populære instruktør. Den daværende formand, Jørgen Dyhrberg, var ikke enig i beslutningen, og kort tid efter måtte også han se sig gået.

Slut med ævl og kævl