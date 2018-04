Beboerne i Grasten mener, at de står i en særlig situation, fordi det er et politisk skridt, der er årsag til, at skolevejen ind mod Thurø by er farlig.

- Uanset hvor meget de kigger fremad, og hvilke kasser og skemaer de lægger det her ind i, så er der seks kilometer fra Grasten til Thurø Skole, og de fire af dem har politikerne mørklagt. Den fadæse skal der rettes op på, siger Gitte Jacobsen med henvisning til beslutningen om at nedlægge gadelyset.

Det er der investeret Der er, siden gadelyset til Grasten blev fjernet i 2012, investeret 806.645 kroner i sikkerhed på strækningen.Prisen for en 2-minus-1-vej var 274.645 kroner, men det har siden vist sig, at vejen ikke er bred nok til at leve op til Vejdirektoratets retningslinjer. Desuden er der brugt 532.000 kroner i såkaldt punktbelysning på udsatte steder mellem Grasten og Thurø by. Nyt gadelys på den fire kilometer lange, mørklagte strækning vil ifølge Grasten Beboerforening koste 750.000 kroner. Foreningen har fået to tilbud i dette prisleje.

Grasten: Beboerne i den aktive borgergruppe i Grasten har forståelse for ideen om at rangere alle skoleveje i kommunen i et pointsystem, men de kan ikke forstå, at de endnu engang skal holdes hen.

Gitte Jacobsen mener, at Grasten står i en særlig situation, fordi det netop er et politisk skridt, der er årsag til, at skolevejen ind mod Thurø by er blevet farlig. Før politikerne besluttede at nedlægge gadelyset, var skolevejen lang, men sikker.

- Da man nedlagde gadelyset, fratog man os muligheden for, at vi kunne sende vores børn i skole på cykel halvdelen af året. Herude bliver børn kørt eller kører med bus, og de bliver ikke opdraget til, at cyklen er det naturlige transportmiddel.

- Det er vi rigtig kede af, og det er også i strid med politikernes intentioner om Svendborg som cykelkommune og et sted, hvor motion og bevægelse er en vigtig del af hverdagen, siger Gitte Jacobsen.

Mens beboerne i Grasten hidtil er gået forgæves hos de store partier i byrådet, så er der opbakning fra andre sider. Jens Munk, løsgænger med en lang fortid hos Dansk Folkeparti, mener, at Grasten for længe siden burde have fået gadelyset tilbage.

- Min holdning har hele tiden været, at man for længe siden burde have sat gadelys op i stedet for at lave de løsninger, som borgerne ikke har ønsket, siger han med henvisning til en såkaldt 2-minus-1-vej.

- Når vi ser tilbage på den lange historie fra Grasten, så betyder den, at det er et af de steder, som har min topprioritet, siger Jens Munk.