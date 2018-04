I 1959 tog Fidel Castro magten i Cuba efter en kommunistisk revolution på øen i det nordlige Caribien. I 2008 overtog hans bror Raul Castro magten.

Torsdag er magten blevet overdraget til Miguel Diaz-Canel, der nu er Cubas nye præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 57-årige Miguel Diaz-Canel var første vicepræsident i Raul Castros regering. I sit embede som vicepræsident har Miguel Diaz-Canel ikke gjort det store væsen af sig.

Han ser dog ikke ud til at bringe nye tider med sig, når han overtager fra Fidels bror, Raul. Det samme har Miguel Diaz-Canel selv sagt i november sidste år.

- Der vil fortsat være en præsident for Cuba, som forsvarer revolutionen, lød det fra ham.

Det udsagn har den nye præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters gentaget ved sin udnævnelse.

Præsidenten vælges i Nationalforsamlingen, Cubas parlament. I marts var der valg til forsamlingen.

Her vandt Det Kommunistiske Parti klart - godt hjulpet på vej af at være de eneste på stemmesedlen. Nationalforsamlingen vælger herefter et statsråd, og formanden for dette råd bliver præsident.

Miguel Diaz-Canel bliver heller ikke fri af sin forgængers råd og indflydelse. Raul Castro fortsætter som leder af Det Kommunistiske Parti i Cuba frem til 2021.

I landets forfatning står, at partiet "den øverste kilde til vejledning for samfundet og staten".

Ifølge nyhedsbureauet AP er Miguel Diaz-Canel kendt som en ukarismatisk politiker, der lever et ydmygt liv og arbejder meget.

Han har tidligere været leder i en provins og undervisningsminister, før han i 2009 blev vicepræsident.

Diaz-Canels fortid har dog tiltrukket sig opmærksomhed.

Den unge Diaz-Canel havde langt hår og var en udtalt beundrer af rockbands som The Beatles, hvilket der blev set skævt til af passionerede kommunister, der mente, at de repræsenterede kulturen fra Cubas kapitalistiske fjender.