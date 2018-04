Østfyn: Når der 1.-3. juni holdes stor hjemmeværnsøvelse på Østfyn, bliver det med en fjende, som er det fiktive land Barsland. Det kræver næppe megen opdatering af aktuel storpolitik, at der er tale om Rusland i øvelsen.

Barslands beskrives i en pressemeddelelse fra Hjemmeværnet som en af regionens gamle stormagter, hvilket landet har været de seneste 300 år. Barsland har siden udgangen af 2017 i perioder prøvet at annektere flere områder i Gotland, Bornholm, Fyn og Sjælland for at forsøge at indlemme disse ikke-tidligere områder i et nyt og samlet Barsland.

Barslands militære kapacitet er stadigvæk under kraftig opbygning, både hvad angår landmilitære enheder, luftstyrker og flåden. Styrker fra Barsland har forsøgt at tilegne sig konfiskeret militærudstyr i Danmark med våbenmagt.

- Alt dette er selvfølgelig en super fiktiv situation, men det betyder intet for, hvordan vi skal træne vores militære enkeltmandsfærdigheder, udtaler kaptajn Tommy Bargisen, kompagnichef for Hjemmeværnet i Nyborg, i pressemeddelelsen.

- Denne øvelse giver Hjemmeværnet og ikke mindst mig en super realistisk mulighed for at blive afprøvet i vores militær opgaveløsning samt i at samarbejde under de muligheder, der er for at træne "krigslignende" scenarier i vores eget område, tilføjer han.

Hjemmeværnskompagnierne i Kerteminde, Nyborg, og Ørbæk samt Marinehjemmeværnsflotillerne i Nyborg og Kerteminde samt Falck er en aktiv del af øvelsesstyrkerne. Hjemmeværnet i Svendborg og på Nordfyn udgør fjenden. /EXP