Svendborg: Et påbud og en frist.

Det er, hvad Svendborg Kommune nu har sendt den tidligere borgerlige byrådspolitiker Jørgen Lundsgaard i sagen om hans røde vindues-café-facade.

Og i al sin enkelthed skriver Svendborg Kommune til Lundsgaard, at "fristen for lovliggørelse af bygningsændringerne er mandag den 21 maj".

I jævne ord betyder det, at Jørgen Lundsgaard skal finde på noget andet end den i øjeblikket røde plastik-vinduesfacade, der i kommunens øjne er ulovlig.