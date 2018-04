Indsigt

Mogens Mulle Johansen, formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget, forventer, at klubben stadig vil få et årligt kommunalt tilskud på 180.000 kr.

Vil Tommerup Motocross- og Speedwayklub fortsætte med at få det årlige tilskud på 180.000 kr. efter en adskillelse fra ungdomsskolen?

- Vi regner med, vi vil sige, det er det samme beløb, der bliver ført over.

Hvordan kommer overdragelsen af maskinerne til at foregå? Kommunen hævder at have ejerskab over dem, da klubben har købt dem via ungdomsskolens varekonto - klubben hævder, de er blevet købt med penge fra donationer m.v.?

- Det er blandet, derfor vil vi først vil lave opdelingen 31. december. Vi vil være sikre på, at vi har tid nok.

Er det kommunens eller klubbens maskiner?

- I øjeblikket er det selvfølgelig kommunens ejendom, men når vi adskiller ungdomsskolen og crossklubben, så kan vi ikke bare sige, vi beholder tingene. Det er det samme som at lukke foreningen, det har vi ingen intentioner om.

Hvilke fordele ser du ved, klubben flyttes over under folkeoplysningsområdet?

- Så kan den kommende forening selv bestemme fuldt ud, hvordan den vil køre det, og den får måske nemmere ved at hente støtte fra fonde, som den ellers også har været god til. Men jeg tror, det ubetinget er nemmere at søge støtte, hvis man er en selvstændig klub frem for en del af en kommunal ungdomsskole.

Hvorfor opdager I først i 2016, konstellationen med ungdomsskolen og og Tommerup Motorcross- og Speedwayklub er ulovlig?

- Jeg tror ikke, at man har spurgt før, om det var en lovlig måde at gøre på. Jeg ved kun, at det pludselig blev en sag for os, da vi startede.